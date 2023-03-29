Biz Kimden Kaçıyorduk Anne tüm bölümleri full izle
Dijital platformda yayınlanmaya başlayan ve ilk sezonuyla tüm dünyada ilk 10 listesine hızlı bir giriş yapan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Mağden'in romanındaki anneyi Melisa Sözen canlandırıyor ve dizi boyunca adını söylememesiyle dikkat çekiyor.
# netflix
Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor.
Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.
Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? OYUNCULARI
Melisa Sözen, Musa Uzunlar, Eylül Tumbar, Başak Daşman, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa, Kubilay Tunçer, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal.
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşti.