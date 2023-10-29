Büyük Türk Milleti’nin ekranı Ulusal Kanal 23 yaşında.



Ulusal Kanal, bir halk televizyonu olarak 100 yıllık cumhuriyetin son 23 yılında kesintisiz yayın yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyor. Gerçeğin peşinde koşan Ulusal Kanal, Atatürk Cumhuriyetinin yıkılmaz bir kalesi olarak yoluna ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.



23 yılda büyük mücadele ve başarıların televizyonu olduk. Amerikan emperyalizminin karşısına ilk çıkan, ilk darbeyi almaktan hiçbir zaman çekinmedik.



Batı emperyalizmi ve Batı destekli tarikatların Türk gençliğini milli kimliğinden koparma girişimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yunanistan’a devredilmesi, KKTC kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın arkadan hançerlenmesi, Irak tezkeresi adı altında Amerikan postallarının Türkiye’ye ayak basmasına karşı Türk Milleti’nin emniyet supabıdır Ulusal Kanal.



Türkiye, Karen Fog’ları, Büyük Orta Doğu Projesini, PKK’nın arkasındaki Pentagon’u, Türk devleti içindeki Fethullahçı Gladyoyu Ulusal Kanal’dan öğrendi.



Ne zaman bu millete, askerine, polisine, devletine, emekçisine el uzatılsa 23 yıldır korkusuzca çıktık karşılarına. Ermeni soykırımı yalanı karşı bu ekranlar adeta karargah gibi çalıştı. Büyük mücadele sonunda Avrupa dize geldi. O gün yalnızca Ulusal Kanal vardı, soykırım yalanına karşı duran.



Peş peşe cinayetler işlendi. Gaffar Okkan suikastında Hizbullah’ı deşifre eden, Necip Hablemitoğlu cinayetinde MOSSAD-Fethullah işbirliğini ortaya çıkaran, Hrant Dink suikastı ve Danıştay baskınındaki Fethullahçı polis şeflerinin planladığını isim isim Ulusal Kanal anlattı Türkiye’ye…



Elbette göğsünü vatana siper etmenin bir bedeli var. Ergenekon soruşturmalarında gladyo ilk olarak Ulusal Kanal’a operasyon düzenledi. Genel Yayın yönetmenlerimizi, haber müdürlerimizi, programcılarımızı cezaevine atarak susacağımızı sandılar. Emperyalizmin planı tutmadı, tutamazdı.



Ulusal Kanal, Ergenekon ve Balyoz tertiplerine karşı Türk milletini ayağa kaldırdı. Milyonlarca yurttaşımız Silivri Cezaevi’ni yol eyledi. Silivri’deki Fethullah mahkemesini titretti bu millet… Kimi zaman barikat sesleri kimi zaman sessiz çığlıklar…



Hapis yatılacaksa Ulusal Kanal çalışanları yattı, gaz yenecekse Ulusal Kanal çalışanları yedi, nöbet tutulacaksa ilk Ulusal Kanal çalışanları tuttu. Mustafa Kemal’in askerleri işte böyle özgürlüklerini elde etti.



Ulusal Kanal varken PKK açılımı yapılabilir mi? Ulusal Kanal varken bölücü anayasa yazılabilir mi?



Ve tarih 15 Temmuz 2016… Herkesin ne oluyor dediği, hükümet yetkililerinin bile çaresiz kaldığı anlarda Ulusal Kanal, Türk milletine askeri hareketliliğin Fethulahçı darbe girişimi olduğunu duyurdu. Dünyada bir ilk yaşandı ve Türkiye, NATO’yu o gece ezdi…



Bu ekran Toroslar’da keçisi kaybolan çiftçinin ekranıdır.

Bu ekran Adıyamanlı Tekel işçisinin ekranındır.

Trakya’daki gündöndü, Ege’deki zeytin üreticisindir.

Bu ekran Mehmetçiğin nişangahı, Diyarbakır’da evladı için nöbet tutan ananın, babanındır.

Bu kanal cumhuriyet kadınındır…



Cumhuriyetin 100. yılında devrimin eşindeyiz… Üretim devrimini televizyondan yayınlayacağız.



23 yıldır bükülmeyen, satın alınamayan bir televizyon kanalı olmamızda erdemli insanların büyük katkısı oldu. Gelecek yılları Ulusal Kanal’a gönül verenlere birlikte inşa edeceğimizden hiç ama hiç kuşkumuz yok.



Cumhuriyetimizin yeni yüz yılı ve Ulusal Kanal’ımızın yeni yaşı kutlu olsun.