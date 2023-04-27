Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 76. bölümde; Metin’den “babalık” itirafı… Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 76. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 76. yeni bölümü ekrana gelecek.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 27 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan 76. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM ÖZETİ
Sedat’ın Nalan’a ev ziyareti Hayri ile Nalan’ın tartışmasına neden olur. Hayri, Nalan’a kendisinden başka kimseyle görüşmemesi yönünde baskısını sürdürür. Gülcihan; hastaneden eve çıkar. Selen de annesinin durumunu öğrenir ve bir tehlike geçirir.
Nalan, Hafize’nin yönlendirmesiyle gittiği resim kursunda Metin’le karşılaşır. Billur; Gülcihan’a geçmiş olsun ziyaretine gider ve Muzo’ya bir itirafta bulunur. Sedat ise Muzo ve Billur’un konuştuklarını duyar. Türkan, artık eve uğramayan Hayri’nin çocuklarla ilgilenmesini sağlamak için yine Nalan’dan yardım ister. Hayri, Nalan’ın evinin önünde Metin’i görünce, onun üstüne gider ve Metin, Nalan’ın babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.