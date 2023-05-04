Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 77. bölümde; Metin’in babalık itirafı Nalan’ı şok eder ve Metin’den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez. Türkan ise kızlarla Nalan’a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan’ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan’a okuma yazma öğretmek için işe koyulur.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 4 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 77. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM ÖZETİ
Muzo, Nalan’ın Hayri ile beraber olduğunu Sedat’a itiraf etmek zorunda kalır ama Sedat’tan beklemediği bir tepki alır. Billur’la Muzo ise önemli bir karar alırlar. Koroğlu Konağı’nda hep beraber yenen akşam yemeğinde Sedat, Nalan’ın eksikliğini derinden hisseder. Gülcihan ise herkesle ayrı ayrı helalleşir. Sedat, Nalan’ın evinin önünde beklerken konakta da beklenmeyen bir gelişme yaşanır.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.