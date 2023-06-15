Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur... Camdaki Kız 82. bölüm full izle
Camdaki Kız 82. bölümde; Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Burcu Biricik - Nalan, Cihangir Ceyhan - Hayri, Selma Ergeç - Selen, Enis Arıkan - Muzo, Feyyaz Şerifoğlu - Sedat, Nur Sürer - Feride, Hande Ataizi - Cana, Tuğrul Tülek - Levent, Hama Yazıcı - Tako, Merve Polat - Billur, Devrim Yakut - Gülcihan, Tamer, Levent - Rafet, Engin Şenkan - Cavit, Laçin Ceylan - Pevin Pekiner.
CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Camdaki Kız dizisindeki Nalan'ın ailesinin yaşadığı yalı Esra Umur Yalısı olarak biliniyor. Yalı Beykoz'un Kanlıca semtinde yer alıyor. Koroğlu ailesinin konağı ise Beyoğlu Cihangir'de bulunuyor. Konağın adı da Sadık Paşa Konağı'dır.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 15 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 82. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.