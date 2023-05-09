CANLI İZLE | Aile 10. bölüm
Devin’in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 10. bölüm izle araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı.
Aile dizisi 10. Bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren yapım Show TV canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak yapım her hafta Salı günü ekranlarda olacak. Aile dizisi ilk bölüm izle kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Devin ve Aslan'in hikayesini izleyecekler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Aile dizisi 10. Bölüm izle...
Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. İşte, merakla beklenen dizi ile ilgili bilgiler...
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getirmeye hazırlanıyor.
AİLE 10. BÖLÜM ÖZETİ
İlyas’ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir.
Aslan, ailesini İlyas’tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.