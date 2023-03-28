CANLI İZLE | Aile 4. bölüm

AİLE 4. BÖLÜM ÖZETİ

İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin’in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart…

Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan’la ayrı oldukları dönemde Devin’i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır.