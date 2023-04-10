CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölüm

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan önce Kutalmış’ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey’e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan’ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak.

Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk’ün roller ne olacak? Alparslan’ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan’ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol’den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan’a karşı başka emelleri mi var?