CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 52. bölüm
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 52. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide geçtiğimiz hafta Alparslan önce Kutalmış'ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey'e yürüyerek tahtı almıştı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 52. bölüm canlı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 52. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 52. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Ani’nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani’yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat’a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon’un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat’a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu’yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye’nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek. Alparslan’ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat’ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat’ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon’un, Alparslan’ın Ani’ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak? Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan’ın Fazluye’ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani’ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.