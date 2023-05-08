CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölüm
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akmşam 55. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta, Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölüm canlı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 55. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 55. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM ÖZETİ
Avar’ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon’un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar’ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos’un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu’nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan’a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar’ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar’ı vakti geldiğinde Alparslan’ın üzerine salacak. Alparslan’ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu’ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.