CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölüm

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 57. BÖLÜM ÖZETİ

Leon’un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan’ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan’ın Merdan’ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan’ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı? Gürcistan krallığı tahtına Bagrat’tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat’ın kardeşi Dimitri’nin tahtına oturtarak Gürcistan’ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Alparslan bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan’ın yeni kralı kim olacak? Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani’nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar’ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan’ın üstüne salacak ve Avar’ın Alparslan’ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan’ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip Leon’un oyununu bozacak mı? Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos’un kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?