CANLI İZLE | Camdaki Kız 82. bölüm
Camdaki Kız 82. bölümde; Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 15 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 82. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM ÖZETİ
Laz Kızı Hayri’yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri’nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat’tan gelir ve herkesi şaşırtır.
1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar. Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.