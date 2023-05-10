CANLI İZLE | Çöp Adam 20. bölüm

Peri, bir yandan da Berrin ve Seko’nun ilişkisini destekleyen tek kişidir. Tamer ve Seko’nun arasını düzeltmek için çabalar ancak Tamer bu konuda taviz vermez. Sonunda, Tamer, Berrin ve Seko’yla yüzleşir. Bu yüzleşme, Seko’nun hayatıyla ilgili büyük bir karar almasıyla sonuçlanır. Berrin ise bu kararı öğrendiğinde, engel olmak için harekete geçer.