CANLI İZLE | Çöp Adam 20. bölüm
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 10 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 20. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 20. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 20. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 20. BÖLÜM ÖZETİ
Peri, Tamer ve Seko’nun kavgasının ardından Damla’nın yaşadığı hayal kırıklığını görünce dayanamaz ve kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Ancak bu, Damla’yla arasını düzeltme şansını yok edecektir.
Peri, bir yandan da Berrin ve Seko’nun ilişkisini destekleyen tek kişidir. Tamer ve Seko’nun arasını düzeltmek için çabalar ancak Tamer bu konuda taviz vermez. Sonunda, Tamer, Berrin ve Seko’yla yüzleşir. Bu yüzleşme, Seko’nun hayatıyla ilgili büyük bir karar almasıyla sonuçlanır. Berrin ise bu kararı öğrendiğinde, engel olmak için harekete geçer.