CANLI İZLE | Çöp Adam 22. bölüm

ÇÖP ADAM 22. BÖLÜM ÖZETİ

Peri, Tamer’in, Bülent ve İpek’i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. Damla’dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri’nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. Peri, Tamer’in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. Bu sırada Aysel, Bülent’in başına bir şey geldiğinden emindir. Kimden yardım istese geri teper.