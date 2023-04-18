CANLI İZLE | Gecenin Ucunda 25. bölüm

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım’dan kaçıp kurtulabilecekken Nermin’e verdiği sözü tutmayı tercih eder. Yeni doğmuş bir bebeğin annesinden ayrı kalmasına razı olamayan Macide, kendini feda ederek Taner’i annesine kavuşturur. Ancak Macide’yi bekleyen şey bir esir hayatıdır. Şermin, Sara ve Nejat onu bu esaretten kurtarmak için neler yapabileceklerini kara kara düşünürler. Hiç beklemedikleri bir anda Cihangir’den gelen yardım eli, işleri tersine döndürecek ve Macide için kurtuluş umudu olacaktır.