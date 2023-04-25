CANLI İZLE | Gecenin Ucunda 26. bölüm
Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 25 Nisan Salı günü seyircisi ile buluşacak. İşte Gecenin Ucunda 26. bölüm izleme linki..
STAR TV ekranlarda her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
GECENİN UCUNDA 26. BÖLÜM ÖZETİ
Macide’nin peşinden hızla giderken kaza yapan Kazım, kısmi olarak hafıza kaybı yaşamaktadır. Kaza mahallinde keşif yapan polisler, Kazım’ın intihar için özellikle kaza yaptığını söylemiştir. Kazım’ın bebeğini taşıyan Macide, ona karşı vicdan azabı hissettiğinden yeniden bir tekrarın içine düşer ve Kazım’ı yalnız, yaralı bırakmak istemez. Hafızası bulanıklaşan Kazım ise eski iyi ve tatlı haline dönmüş gibidir. Son dönemlerdeki acımasız halinden eser kalmamış, Macide’yle aşklarının ilk zamanlarına dönmüştür sanki. Ancak Berrin’in, Kazım ve Macide’nin hikayesine acımasız bir şekilde dahil olmasıyla Macide bebeğini kaybedecek ve Nermin’e tam anlamıyla dönüştüğünü fark ettiği noktada, Işık Ailesi kendisinden başka kadınları da bu girdaba sokmasın diye, kadere meydan okuyup, onu bu hale getiren her şeyi, yani Işık ailesini, yerle bir edecektir.
GECENİN UCUNDA OYUNCU KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.