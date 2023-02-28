CANLI İZLE | Gelinim Mutfakta 28 Şubat Salı canlı izle
Kanal D'nin en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta nasıl izlenir? Gelinim Mutfakta nereden izlenir? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni bölüm canlı izle... Gelinim Mutfakta 28 Şubat Salı
Sunuculuğunu sevilen isim Nursel Ergin’in üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonu yine çok eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli geçecek.
Yarışmacı gelinlerin en lezzetli yemekleri yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için ter döktüğü Gelinim Mutfakta yine ödül olarak altın dağıtmaya devam edecek. Gün birincisinin bir çeyrek altın, hafta birincisinin de beş altın bilezik kazandığı yarışma 22 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelmeye başladı.
Yenilenen dekoru ve yepyeni yarışmacılar ile ekrana gelmeye hazırlanan Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D’de…
GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM İZLE!
Gündüz kuşağına renk katan Gelinim Mutfakta, hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor.