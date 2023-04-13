CANLI İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölümde; Songül, Taylan’ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük’le Servet’e götürür. Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm...
Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 13 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 35. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 35. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı..
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM ÖZETİ
Taylan’a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan’ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük’le Servet’e götürür. Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet’i bulmayı çalışırken Sadi’ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.