CANLI İZLE | Gönül Dağı 90. bölüm

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır? Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?