CANLI İZLE | Güzel Günler 19 bölüm
SHOW TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Güzel Günler, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini aldı. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, "Güzel Günler yeni bölüm izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Güzel Günler 19. bölüm izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 19. bölüm canlı izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 19. BÖLÜM ÖZETİ
Altan ve Atakan, sahte evlilik sözleşmesinin ortadan kaybolmasıyla büyük bir panik yaşadı. Sözleşmenin kimin eline geçtiğini öğrenmek için Mihran’la seferber olan ikili sorunu bir türlü çözemedi. Füsun’un konser günü gelip çattığında Kıymet, Füsun’un sahneye çıkmasına izin vermedi. Füsun, annesini ikna etmek için Hakim Bey’den destek istedi ancak Hakim Bey’in hayatında biri olduğunu düşünen Kıymet ona soğuk davrandı.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.