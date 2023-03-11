CANLI İZLE | KARDEŞLERİM 81. BÖLÜM
Bu akşam ekranlarda olan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. İşte ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle linki...
ATV ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam da izleyiciler ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izleme linki...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
KARDEŞLERİM 81. BÖLÜM ÖZETİ
"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!" Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur.Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler. Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.