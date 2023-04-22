CANLI İZLE | Kardeşlerim 87. bölüm

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM ÖZETİ

Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılır. Haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur. Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını bekler. Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir.









