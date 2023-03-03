CANLI İZLE | Show TV Kızılcık Şerbeti 17. bölüm
SHOW TV ekranlarında her cuma günü saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam da izleyicileri ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Fatih’in, Nursema’ya gönülsüz kıyılan nikahı normalleştirmesi Doğa ve Fatih cephesinde yeni bir gerilim yaratmıştır. Evde bu konuda ses yükselten ve Nursema’nın yanında duran tek kişi Doğa’dır. Doğa bununla da yetinmeyip imam nikahının iptal edilmesi için harekete geçecektir.
Kıvılcım ve Ömer’in birlikte olduğunu öğrenen Kayhan’ın gösterdiği tepki Ömer tarafından hemen bertaraf edilir.
Nursema’nın imam nikahının iptal edilmesi için Doğa’ya yardım eden Alev, hiç beklemediği bir anda bu konuyla ilgili Abdullah’la karşı karşıya geldiğinde olay farklı bir boyuta taşınacaktır.