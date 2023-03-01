CANLI İZLE | Kuruluş Osman 116. bölüm

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır? Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?





