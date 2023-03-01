CANLI İZLE | Kuruluş Osman 116. bölüm
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman her çarşamba saat 20.00'de izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Her çarşamba yeni bölümleri ile yayın hayatına devam eden tarih dizisi Kuruluş Osman'da bu yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izleme linki...
ATV ekranlarında her Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek Kuruluş Osman dizisi izleyiciler ile buluştu. Diziyi takip edenler "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki...
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır? Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?
Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır? Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?