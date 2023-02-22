CANLI İZLE | O Kız 21. bölüm! O Kız yeni bölüm izle
KANAL D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi, her Çarşamba 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte O Kız son bölüm canlı izleme linki...
KANAL D ekranlarında her Çarşamba saat 20.00'de yayınlanan O Kız dizisi, yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "O Kız yeni bölüm canlı izle, O Kız yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte O Kız yeni bölüm fragmanı izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Sitare ve Ozan hesaplaşması kıran kırana devam ederken, Zeynep daha fazla dayanamaz ve ortaya çıkar. Sitare ve Ozan dev bir şok yaşar, Zeynep onlara açıklama yapma fırsatı bile vermeden nişanı terk eder. Melek, dünyası başına yıkılmış olan Zeynep’i avutmak için hemen devreye girerken, Sitare ikisini yan yana gördüğü an Melek’in oyununa geldiğini anlar ama ilk kez pozisyon alamayacak kadar gafil avlanmış haldedir.
Sitare topa hızla Kadir’i sokar. Kadir’e, Zeynep’in ona küstüğünü anlatıp, ondan yardım ister. Küslüklere hiç dayanamayan Kadir, Sitare ve Zeynep’i barıştırmak için kolları sıvar ve ikisini bir emrivakiyle bir araya getirir. Sitare, Zeynep’le yalnız kalma fırsatı bulduğu an yapabileceği tek şeyi yapıp, ona Ozan’la ilgili günah çıkartır.
O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Hikayenin odağında olan Zeynep, pek çok genç kız gibi sosyal medya fenomeni olarak yaşadığı fakir hayatından kurtulmanın hayallerini kurmaktadır.
Ancak genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için çabalarken bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır. Zira babası Kadir, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun duygu ve zekasına sahiptir.
Kadir, elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir “Sınav” olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına.
Zeynep’in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.