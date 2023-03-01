CANLI İZLE | O Kız 22. bölüm
KANAL D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi, her Çarşamba 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte O Kız son bölüm canlı izleme linki...
KANAL D ekranlarında her Çarşamba saat 20.00'de yayınlanan O Kız dizisi, yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "O Kız yeni bölüm canlı izle, O Kız yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte O Kız yeni bölüm fragmanı izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Zeynep ve Melek el ele donup kalmış gibilerdir. Kadir hayal ettiği büyük anne kız kavuşmasını heyecanla beklerken, Sitare onlardan birkaç metre arkada nefesini tutmuş Zeynep’in tepkisini bekliyordur. Melek, Sitare’nin oyununa hazırlıksız yakalanmış durumda, şoku atlatıp tepki bile veremeden Zeynep’in suratına bakmaktadır. Zeynep allak bullak olmuştur.
Zeynep dev bir şok içindedir artık. Nefes bile almadan Melek’e bakakalırken, Melek tutuk bir halde mırıl mırıl büyük itirafa başlar. Kadir çocuksu bir heyecan içinde, yerinde zor duruyordur.
Paralelde Doruk allak bullak onları izliyordur. Onları duyamıyor ama beden dillerinden, arada inişli çıkışlı yükselen Zeynep’in sesinden ne olduğundan en ufak şüphesi yoktur. Zeynep artık gerçeği öğrenmiştir.
O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Hikayenin odağında olan Zeynep, pek çok genç kız gibi sosyal medya fenomeni olarak yaşadığı fakir hayatından kurtulmanın hayallerini kurmaktadır.
Ancak genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için çabalarken bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır. Zira babası Kadir, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun duygu ve zekasına sahiptir.
Kadir, elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir “Sınav” olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına.
Zeynep’in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.