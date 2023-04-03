CANLI İZLE | Ömer 11. bölüm

ÖMER 11. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya’nın Ömer’in Gamze’den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır. Süreyya Ömer’i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar. Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır. Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.

Nisa Tahir’in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır. Bu sırada Gamze ve Erdal’ın Nisa’yı Tahir’den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer’le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesineneden olur.

Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna’nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer’e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur. Tuna’nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer’le ilgili ümitlenen Gamze’yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.