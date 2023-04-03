CANLI İZLE | Ömer 11. bölüm
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 11. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 11. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 3 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 11. BÖLÜM ÖZETİ
Süreyya’nın Ömer’in Gamze’den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır. Süreyya Ömer’i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar. Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır. Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.
Nisa Tahir’in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır. Bu sırada Gamze ve Erdal’ın Nisa’yı Tahir’den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer’le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesineneden olur.
Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna’nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer’e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur. Tuna’nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer’le ilgili ümitlenen Gamze’yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.