CANLI İZLE | Ömer 13. bölüm
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 13. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 13. bölüm izle Star TV, Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 13. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 13. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer ve Süreyya’nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir kararverir ve Erdal’la evlenmek için ilk adımı atar. Bu yakınlaşma Ömer için ise çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya’dan ayrılır. Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya’nın ailesini hem de Reşat ve Tahir’i çok öfkelendirir.
Hakan’ın bir anda çıkıp gelmesi Nisa ve ailesini büyük birşaşkınlığa uğratır. Kocasının yokluğunda büyük acılar yaşayan Nisa, yeniden Tahir’in baskısına uğramamak için Hakan’ın beklenmedik dönüşü karşısında susmak zorunda kalır. Tüm çabalarına rağmen Ömer’i Süreyya’ya geri döndüremeyen Reşat’ın son umudu Gamze’nin Erdal’la nişanlanmasıdır. Bu nedenle Erdal’dan gelen teklifi geri çevirmez. Ömer’in Süreyya’dan ayrıldığını öğrenen Gamze, çoktan dönülmez bir yola girdiğinin farkındadır. Ömer’le son kez karşı karşıya geldiğinde her şeyin bittiğini söyler fakat Ömer bu sefer kaderin onlar için çizdiği yola karşı çıkmaya kararlıdır.