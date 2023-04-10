CANLI İZLE | Veda Mektubu 7. bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 7. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.

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CANLI İZLE | Veda Mektubu 7. bölüm - Resim: 1 1 5

anal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 10 Nisan Pazartesi günü yeni ve 7. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 7. yeni bölümü...

Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu, ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı.

CANLI İZLE | Veda Mektubu 7. bölüm - Resim: 2 2 5

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

CANLI İZLE | Veda Mektubu 7. bölüm - Resim: 3 3 5

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.

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VEDA MEKTUBU 7. BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin intiharı aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay yüzünden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu öfke Aslı va Alanur’a yönelir. Bu karmaşa içinde Seher’in tokadını öğrenen Alanur’u yatıştırmak Aslı için mümkün olmayacaktır. Bir tarafta Hatice’nin durumu, bir tarafta Alanur’un sınır tanımaz öfkesi Aslı ve Mehmet’i bir kere daha arada bırakacaktır.  Mehmet bir uzlaşma ortamı yaratmak isterken savaşı harladığının henüz farkında değildir. 