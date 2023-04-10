CANLI İZLE | Veda Mektubu 7. bölüm

VEDA MEKTUBU 7. BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin intiharı aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay yüzünden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu öfke Aslı va Alanur’a yönelir. Bu karmaşa içinde Seher’in tokadını öğrenen Alanur’u yatıştırmak Aslı için mümkün olmayacaktır. Bir tarafta Hatice’nin durumu, bir tarafta Alanur’un sınır tanımaz öfkesi Aslı ve Mehmet’i bir kere daha arada bırakacaktır. Mehmet bir uzlaşma ortamı yaratmak isterken savaşı harladığının henüz farkında değildir.