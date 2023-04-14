CANLI İZLE | Yalı Çapkını 28. bölüm

YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım’ın Ferit’le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit’le olanları Suna’ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. Ferit’ten sonra Seyran da Suna ile Abidin’i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık’ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider. Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran’ı ise bir sürpriz beklemektedir. Halis Ağa’nın Kazım’a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit’i ise birden fazla tehlike beklemektedir.