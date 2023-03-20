CANLI İZLE | Yasak Elma 168. bölüm
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte Yasak Elma 168. yeni bölüm canlı izleme linki...
FOX TV ekranlarında Pazartesi günü akşamları diziseverler ile buluşan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linki" şeklinde internette araştırma yapıyor. Peki, FOX TV ekranlarında sevilen dizi yayınlandı mı? Yasak Elma 168. bölüm yayınlanıyor mu?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Pazartesi 20.00'da yayınlanacak olan Yasak Elma'nın bu akşamki Yasak Elma yeni bölüm full izle linki araştırılıyor. İşte, yeni bölüm linki...
YASAK ELMA KONUSU
Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.
YASAK ELMA 168. BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız, Julia ve Doğan’ı birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Doğan masumiyetini ispat etmeye çalışır. Doğan Ata ve Yıldız arkadaşlığından hoşlanmaz. Kumru ve Selim birlikteliği gizli bir şekilde devam ederken, Kumru’nun Selim’e yaptığı ziyaret ilişkilerinin gidişatı için bomba etkisi yaratacak olaylara gebedir.