CANLI İZLE | Yasak Elma 173. bölüm

YASAK ELMA 173. BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Yıldız için hazırladığı bekarlığa veda partisi umdukları gibi geçmez. Uyandıklarında Yıldız, Asuman, Ender ve Zeynep hiçbir şey hatırlamıyorlardır ve Handan kayıptır. Doğan’a belli etmeden ne olduğunu çözmek ve Handan’ı bulmak için çok az zamanları vardır.