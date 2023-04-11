CANLI İZLE | Yürek Çıkmazı 19. bölüm
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 19. bölümü merakla bekleniyor. İşte kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 19. bölümüyle 11 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 19. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
• Ayça Bingöl
• Alp Navruz
• İrem Helvacıoğlu
• Cemal Toktaş
• Rozet Hubeş,
• Özlem Ulukan
• Timur Ölkebaş
YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?
Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
Yürek Çıkmazı, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Ayrıca Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.