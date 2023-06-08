Nihan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirir! Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm canlı izle
Yüz Yıllık Mucize 12. bölümde; Cem’le düğünü iptal olan Harika, annesinden gerçekte kim olduğunu öğrenir. STAR TV ekranlarında yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisi 12. bölüm full izle, canlı izle şeklinde araştırmalara başladı.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Yüz Yıllık Mucize dizisinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı dizi her hafta perşembe akşamları seyirci karşısına çıkacak. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili bilgiler...
YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI
Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU
Ali Tahir Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir.
Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.
Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika ise halası Süreyya tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.
Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.