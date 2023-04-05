Çöp Adam 16. bölüm
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 5 Nisan Çarşamba Çöp Adam 16. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 16. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 16. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM ÖZETİ
Peri’nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman’ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent’e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim’in Ahu’yu Cenk’in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.
Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko’nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri’nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel’e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.