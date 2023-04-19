ÇÖP ADAM 17. BÖLÜM ÖZETİ

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri’yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri’nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar. Funda’nın Meryem’e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko’nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin’i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.