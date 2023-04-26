Çöp Adam 18. bölüm
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 26 Nisan Çarşamba Çöp Adam 18. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 18. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 18. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 18. BÖLÜM ÖZETİ
Tamer, olanlardan sonra başta Peri olmak üzere herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Otelde ise herkes çocukları aramaktadır. Tamer ve Peri, çocukların kaybolduğunu öğrenince Berrin’in yanına giderler. Bütün bu karmaşanın üstüne Berrin ve Ahu bir de otelden kovulmanın şokunu yaşarlar.
Ertesi gün, İpek, Tamer’le konuşmak için şirkete gider. Bunu öğrenen Peri, annesinin kaldığı yeri bulmak için harekete geçer ve bu sefer kontrolünü öyle bir kaybeder ki birine gerçekten zarar verir. O ruh haliyle annesiyle yüzleşmeye gittiğinde ise tatsız bir sürprizle karşılaşır. Peri, artık kendinden ümidi keser ve Tamer’den onu durdurmasını ister. Önerdiği çözüm ise Tamer’i çaresiz bırakır.