Çöp Adam 19. bölüm fragmanı

Ertesi gün, İpek, Tamer’le konuşmak için şirkete gider. Bunu öğrenen Peri, annesinin kaldığı yeri bulmak için harekete geçer ve bu sefer kontrolünü öyle bir kaybeder ki birine gerçekten zarar verir. O ruh haliyle annesiyle yüzleşmeye gittiğinde ise tatsız bir sürprizle karşılaşır. Peri, artık kendinden ümidi keser ve Tamer’den onu durdurmasını ister. Önerdiği çözüm ise Tamer’i çaresiz bırakır.