Tamer Peri’yi kararından döndürmeye çalışır! Çöp Adam 24. bölüm

Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz’la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer’i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar. Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri’yi altüst eder.