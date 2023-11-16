CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor
CZN Burak, 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Peki CZN Burak ne yaptı? Babasının yaptıracağı Kentsel sit alanı projesinde usulsüzlükler bulundu. CZN Burak bu işle babasının ilgilendiğini kendisinin bir suçu olmadığını iddia etti.
Yaptığı yemek videolarıyla meşhur olan CZN Burak, dünya genelinde yemek mekanları açtı.
CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Hataylı olan CZN Burak, hem ülke içinde hem de ülke dışında oldukça popüler oldu.
Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan CZN Burak, gündemden uzak duruyordu. Ancak babasının ortağı olduğu kentsel sit alanında çıkan sahte evraklar nedeniyle soluğu mahkemede aldı.
5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CZN Burak yaşadığı şoku anlattı. Kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan CZN Burak, tüm işi babasının yürüttüğünü ve ayrıca babasının kendisini de dolandırdığını iddia etti.