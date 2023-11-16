CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor

5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CZN Burak yaşadığı şoku anlattı. Kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan CZN Burak, tüm işi babasının yürüttüğünü ve ayrıca babasının kendisini de dolandırdığını iddia etti.