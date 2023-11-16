CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor

CZN Burak, 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Peki CZN Burak ne yaptı? Babasının yaptıracağı Kentsel sit alanı projesinde usulsüzlükler bulundu. CZN Burak bu işle babasının ilgilendiğini kendisinin bir suçu olmadığını iddia etti.

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CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor - Resim: 1

Yaptığı yemek videolarıyla meşhur olan CZN Burak, dünya genelinde yemek mekanları açtı. 

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CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor - Resim: 2

CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor

Hataylı olan CZN Burak, hem ülke içinde hem de ülke dışında oldukça popüler oldu. 

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CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor - Resim: 3

Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan CZN Burak, gündemden uzak duruyordu. Ancak babasının ortağı olduğu kentsel sit alanında çıkan sahte evraklar nedeniyle soluğu mahkemede aldı. 

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CZN Burak'ın Başı Fena Belada! 5 Yıl Hapisle Yargılanıyor - Resim: 4

5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CZN Burak yaşadığı şoku anlattı. Kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan CZN Burak, tüm işi babasının yürüttüğünü ve ayrıca babasının kendisini de dolandırdığını iddia etti. 

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