Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
Geçtiğimiz gün kara para aklamadan tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi hakları ortaya çıktı. Dilan Polat oğlu Milan'ı yanına alabilecek. Peki 4 yaşındaki Milan cezaevine girecek mi?
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile beraber tutuklanan 16 kişi sonrası akıllara takılan sorular ortaya çıktı. Lüks yaşam içinde olan günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat'ın cezaevinde ne yapacağı merak konusu oldu.
Dilan Polat, henüz gözaltındayken bile lüks istekleri olması üzerine cezaevindeki haklarının ne olacağı Hürriyet'in haberinde yer aldı.
Dilan Polat'ın cezaevinde haftada sadece 10 dakika telefonla görüşme hakkında sahip olacak.
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
Öte yandan isterse 4 yaşındaki oğlu Milan'ı yayına alabilecek ancak Engin Polat'ın annesi Şükran Hanım torunlarına bakabileceğini dile getirdi. Bu durum konusunda henüz bir karar yok.