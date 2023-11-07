Dilan Polat İfşa Oldu! Telefon Konuşmalarındaki Fotoğraf Detayı: Komple Sil
Güzellik Merkezi sahipleri olan fenomen Dilan Polat'ın 31 sayfalık ifadesindeki detaylar kan dondurdu. Kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat'ın telefon konuşmaları ortaya çıktı.
İş insanı Engin Polat ve güzellik merkezi zinciri olan eşi Dilan Polat, kara para aklamadan tutuklandı. Kurdukları paravan şirketler aracılığıyla milyon dolarlarla oynayan Polat ailesine bir şokta sorgu da çıktı.
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat'ın 31 sayfalık sorgusunda elde edilen bilgilere göre; baskın sırasında Polat bir çalışanıyla konuşuyordu. Polislerin girmesiyle Polat konuşmasını yarıda keserek her şeyi sil dediği ortaya çıktı.
Ardından dinlenilen telefonda ise Dilan Polat'ın çalışanı Burcu Gülen’e, "Grupları komple sil temizle hepsini" talimatını veriyor. Konuşmanın tamamı ise şöyle;
Burcu Gülen: Alo
Dilan Polat: Efendim Burcu
Burcu Gülen: Dilan hanım Cansu’nun telefonunu aldılar galiba
Dilan Polat: Cansu’nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki
Burcu Gülen: Bilmiyorum. ‘Sen buranın nesisin’ dedi. Cansu dedi ki müdürüyüm. Alayım telefonunu dedi. Aldı.
Engin Polat: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var.