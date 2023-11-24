Dilan Polat ve Engin Polat Arasındaki Telefon Konuşması! 250 Milyonluk Usulsüzlük

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki gözaltı sürecindeki telefon konuşması ortaya çıktı. 250 milyonluk usulsüzlük nefes kesti.

Dilan Polat ve Engin Polat Arasındaki Telefon Konuşması! 250 Milyonluk Usulsüzlük
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Polat, ailesi son bir yıldır tüm işledikleri suçları gözaltı sırasında ortaya çıkmış. Engin Polat ve Dilan Polat telaşlanıp telefon konuşması sırasında her şeyi ele vermişler. 250 Milyonluk ortaya çıkan usulsüzlük sosyal medyada gündem oldu. 

Dilan Polat ve Engin Polat Arasındaki Telefon Konuşması!

Dilan Polat, eşine intihar edeceğini söylediğine dair ortaya çıkan konuşmaların detayı ise daha korkutucu oldu. 5 Kasım'da tutuklanan çift şifreli konuşmaları sonrası sosyal medya üzerinden kazandıkları paralar olduğunu iddia ettikleri paraların detaylarında yurt dışı fonlar yer aldı. 

Dilan Polat ve Engin Polat

Avukatlarında işi içinde olduğu düşünülen davada arabalardan ve Türkiye'deki şirketlerden daha fazla yurt dışında şirketler olabileceği iddia ediliyor. Akrabalar arasında yaşanan bu alışverişin detaylarına dair soruşturma devam ederken. 

Dilan Polat'ın her gün cezaevinde olay çıkardığı ve hiç mutlu olmadığı sürekli ağladığına dair haberler ortaya çıktı. Eşiyle de konuşması sırasında sinir krizi geçiren Dilan Polat en çok küçük oğlunu istediği öğrenildi. 

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