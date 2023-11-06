Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar
Dilan Polat ve Engin Polat davasında şoke eden gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de ortaya çıkan iftiracı olmuştu. İddialara göre o iftiracı sahte belgelerle beraber savcılığa başvuran avukat çıktı.
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vergi kaçırma bahis ve kara para aklama gibi suçlamalarla Engin Polat ve Dilan Polat'la beraber birçok kişi tutuklandı.
Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İftiracısı Ortaya Çıktı!
Adeta servetleri dolandırıcılıkla elde eden Dilan Polat ve Engin Polat davasında en çok merak edilen ise kimin olayları ifşa ettiği oldu.
Birçok kişi bu konuda tahmin edilirken adeta hiç beklenmeyen bir kişi itirafçı olarak ortaya çıktı.
Polat ailesinin Avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. DHA'da yer alan habere göre; Gün, adeta milyon dolarlık faturaları ifşa etti.