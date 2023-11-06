Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar

Dilan Polat ve Engin Polat davasında şoke eden gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de ortaya çıkan iftiracı olmuştu. İddialara göre o iftiracı sahte belgelerle beraber savcılığa başvuran avukat çıktı.

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Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar - Resim: 1

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vergi kaçırma bahis ve kara para aklama gibi suçlamalarla Engin Polat ve Dilan Polat'la beraber birçok kişi tutuklandı. 

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Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar - Resim: 2

Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İftiracısı Ortaya Çıktı!

Adeta servetleri dolandırıcılıkla elde eden Dilan Polat ve Engin Polat davasında en çok merak edilen ise kimin olayları ifşa ettiği oldu. 

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Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar - Resim: 3

Birçok kişi bu konuda tahmin edilirken adeta hiç beklenmeyen bir kişi itirafçı olarak ortaya çıktı. 

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Dilan Polat Ve Engin Polat'ın İtirafçısı Ortaya Çıktı! İşte O Sahte Dosyalar - Resim: 4

Polat ailesinin Avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. DHA'da yer alan habere göre; Gün, adeta milyon dolarlık faturaları ifşa etti. 

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