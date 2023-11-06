Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Kimdir? Şule Nasıl Zengin Oldu?
Dilan Polat'ın fenomen olduğu yıllardan beridir yanında çalıştığı Şule merak konusu oldu. Harıl harıl sosyal medyadan aratılan Şule kimdir? Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule nasıl zengin oldu?
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Dilan Polat'ın ailesinden daha çok paylaştığı yardımcısı Şule'nin gözaltına alınıp alınmadığı merak edildi. Şule'nin villa alması ve zengin bir iş insanıyla görüşmesi kafaları karıştırdı.
Yakın zamanda evi terk edip işi bırakan Şule ve Dilan Polat arasındaki gerginlik merak konusu oldu. Dah bu durum tazeyken Şule'nin eve gelmesi akabinde ise Dilan Polat ve ailesinin vergi kaçırmadan tutuklanması kafaları daha çok karıştırdı.
Aileyi ifşa edenin Şule olduğu iddiaları sosyal medyayı karıştırırken ortaya farklı bilgilerde çıktı. Şule'nin villasının olduğu ve parasının neredeyse Dilan Polat kadar olduğu iddia edildi.
Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Kimdir?
Şule'nin soy adı ya da hayatına dair detaylar bilinmiyor.