Dilan Polat'ın Kara Kutusu Şule Kimdir? Şule Nasıl Zengin Oldu?

Yakın zamanda evi terk edip işi bırakan Şule ve Dilan Polat arasındaki gerginlik merak konusu oldu. Dah bu durum tazeyken Şule'nin eve gelmesi akabinde ise Dilan Polat ve ailesinin vergi kaçırmadan tutuklanması kafaları daha çok karıştırdı.