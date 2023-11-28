Dilan Polat'tan Mektup Var! İntihar Olayını Açıkladı
Tutuklandıktan sonra ilk kez sessizliğini bozan Dilan Polat, intihar olayına açıklık getirdi. Suçlamaları kabul etmeyen Dilan Polat hayatının alt üst olduğunu belirtti.
Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediğini belirten Dilan Polat günler sonra yazdığı bir mektupla sessizliğini bozdu.
Dilan Polat'tan Mektup Var! İntihar Olayını Açıkladı
İsmail Saymaz'ın sorularına karşılık mektup yazdı ancak soruları yanıtlamadı. Mektupta şirketin geliriyle ilgisinin olmadığını ifade etti ve işte şunlara yer verdi:
"Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten.
Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor.