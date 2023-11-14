Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu! Enerci Uzun Bir Süre Kapatılacak
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutukluluk süreçleri belli oldu. Avukatlarının bile onları yalnız bıraktığı çiftin alacakları ceza ise sosyal medyayı salladı.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın eski avukatları, suçları kesinleşirse 25-30 yıl ceza alabileceklerini açıkladı.
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
İki çocuk sahibi olan çift, hakkında çıkan suçlamalar belgelerle kanıtlandı.
Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden sahte şirketlerden para elden eden çiftin alacakları ceza belli oldu.
Şimdilerde koğuşları ayrılan Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın aralarında konuşmamaları için tedbirler alındı.