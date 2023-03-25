Dokuz Oğuz 6. bölüm izle

DOKUZ OĞUZ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kerkük Taşlıtepe köyü operasyonunu başarıyla tamamlayan Oğuz Timi dönüş yolunda keskin nişancı saldırısına uğrar ve Timur Astsubay vurulur. Oğuz Timi ve Tomris Albay’ın beraberindeki tim hemen önlem alırken keskin nişancının asıl hedefinin Batur Yüzbaşı olduğu anlaşılır. Bir vadide sıkışan tim oradan çıkmanın yollarını ararken Timur’un durumu gittikçe kötüleşir ve Tomris Albay önemli bir karar vermek zorunda kalır. Batur Yüzbaşı ise zekice bir hamleyle, keskin nişancının yerini belirleyip, etkisiz hale getirmek için harekete geçer. Son anda hastaneye yetiştirilen Timur Astsubay ölüm kalım savaşı verirken Tara’nın Doğu Türkistan’lı bir Türk, Bilge Töreyeva olduğunu öğrenen Lee de Ankara’dan çıkmanın yollarını arar. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz, bir anda karşısında Batur Yüzbaşı ve Oğuz Timi’ni bulan Lee için yolu sonu gelmiştir…