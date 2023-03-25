Dokuz Oğuz 6. bölüm izle
Fox TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz, artık her Cumartesi ekranlarda yerini alacak. Başrolünde oyuncu Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi Dokuz Oğuz bugün başladı.
Dokuz Oğuz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile diziye dair tüm bilgileri bir araya getirdik. Dokuz Oğuz dizisi, 28 Ocak'ta Fox TV'de izleyicileriyle buluştu.
DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
“Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…
DOKUZ OĞUZ 6. BÖLÜM ÖZETİ
Kerkük Taşlıtepe köyü operasyonunu başarıyla tamamlayan Oğuz Timi dönüş yolunda keskin nişancı saldırısına uğrar ve Timur Astsubay vurulur. Oğuz Timi ve Tomris Albay’ın beraberindeki tim hemen önlem alırken keskin nişancının asıl hedefinin Batur Yüzbaşı olduğu anlaşılır. Bir vadide sıkışan tim oradan çıkmanın yollarını ararken Timur’un durumu gittikçe kötüleşir ve Tomris Albay önemli bir karar vermek zorunda kalır. Batur Yüzbaşı ise zekice bir hamleyle, keskin nişancının yerini belirleyip, etkisiz hale getirmek için harekete geçer. Son anda hastaneye yetiştirilen Timur Astsubay ölüm kalım savaşı verirken Tara’nın Doğu Türkistan’lı bir Türk, Bilge Töreyeva olduğunu öğrenen Lee de Ankara’dan çıkmanın yollarını arar. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz, bir anda karşısında Batur Yüzbaşı ve Oğuz Timi’ni bulan Lee için yolu sonu gelmiştir…