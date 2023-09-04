Efsane Yedi Numara dizisindeki oyunculara ne oldu? İşte son halleri
Yedi numara dizisinin efsaneleşmiş karakterlerine hayat veren oyuncuların günümüzde neler yaptığını merak ediyor olmalısınız. İşte Efsane Yedi Numara dizisinin unutulmaz oyuncularına ne oldu sosunun cevabı ve son halleri:
2000-2003 yılları arasında TRT'de ekrana gelen ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Yedi Numara dizisi, hala nostalji dolu anıları canlandırıyor. Dizi, üniversite eğitimi için farklı şehirlerden gelen 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin, bir taşralı işsizin hayatlarına odaklanarak sosyal ve kültürel farklılıkları işlemesiyle biliniyordu.
Zeliha Ballıoğlu - Şebnem Sönmez: Şebnem Sönmez, Yedi Numara'daki rolünün ardından birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. Kendisini televizyon ekranlarında sıkça görmeye devam ediyoruz.
Vahit Ballıoğlu - Engin Alkan: Engin Alkan, Yedi Numara'nın ardından Türk televizyonunun önemli projelerinde yer aldı. Oyunculuk kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.
Armağan - Tuba Erdem: Tuba Erdem, Yedi Numara'daki rolünün yanı sıra çeşitli tiyatro oyunlarında da sahne aldı. Sanat dünyasındaki etkinliğini sürdürüyor.