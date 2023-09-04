Efsane Yedi Numara dizisindeki oyunculara ne oldu? İşte son halleri

2000-2003 yılları arasında TRT'de ekrana gelen ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Yedi Numara dizisi, hala nostalji dolu anıları canlandırıyor. Dizi, üniversite eğitimi için farklı şehirlerden gelen 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin, bir taşralı işsizin hayatlarına odaklanarak sosyal ve kültürel farklılıkları işlemesiyle biliniyordu.