Ego 3. bölüm full izle

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Erkeğe Güven Olmaz dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ego'nun yeni bölümü ekranlara geldi.

Ego 3. bölümü bu akşam ekranda olacak. Farklı senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi Ego'da bu hafta yeni bölümü ile diziseverleri heyecanlı bölüm bekliyor . Ego 3. bölümde, Sibel ve Erhan, sır gibi sakladıkları gizemli üç güne ait fotoğrafların basına sızmasıyla iyice köşeye sıkışırken olaylar işten çıkılamayacak hale gelir...